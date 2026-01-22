Abone ol: Google News

Kar geri geldi: Bu illerde lapa lapa yağacak...

Cuma gününden itibaren kar yağışının yeniden etkili olacağı iller açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 10:18
  • Cuma günü itibariyle bazı illerde kar yağışı yeniden etkili olacak.
  • 12 şehirde, beklenen kar yağışı ile vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaşacak.
  • Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve birçok ilde kar yağışı bekleniyor.

Türkiye genelinde havaların soğumasıyla birlikte kar yağışları etkisini göstermeye başladı.

Kış mevsiminin sert yüzünü hissettirdiği bugünlerde, vatandaşların merakla beklediği kar haberi yeniden geldi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok noktasında kar yağışı geçişleri görülecek.

12 İLDE KAR YAĞIŞI

Hava Forum'a göre; 12 şehirde bugün ve cuma günü etkili olacak kar yağışı bekleniyor.

İşte, kar yağacak olan iller:

- Kahramanmaraş

- Gaziantep

- Kilis

- Batman

- Şırnak

- Siirt

- Bingöl

- Diyarbakır

- Mardin

- Şanlıurfa

- Bitlis

- Adıyaman

