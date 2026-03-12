Muğla'da yaşlı çiftin öldüğü yangına ilişkin torun ve eşi gözaltına alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde 5 Mart'ta Nazire Kasap (76) ve eşi Asım Kasap'a (87) ait müstakil evde çıktı.

Alevleri gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederken evde mahsur kalan Kasap çiftini kurtarmak için çalışma başlattı.

YAŞLI ÇİFT CAN VERDİ

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri Nazire Kasap'ın cesediyle karşılaştı.

Ağır yaralı olduğu belirlenen eşi Asım Kasap ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇİFTİN TORUNU HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yangının Kasap çiftinin torunu Busenaz K. (25) ile eşi Kürşat K. tarafından çıkarıldığı belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak üzereyken jandarma ekiplerince gözaltına alındı.