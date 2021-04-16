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    Karabük'te 5 katlı apartman karantinaya alındı

    Safranbolu ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir sitede karantina uygulaması başlatıldı.
    • AA
    • 16.04.2021 - 05:30
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    Karabük'te 5 katlı apartman karantinaya alındı

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi Akter Sokak Devrim Sitesi A Blok'ta pozitif vakalar ve temaslılar tespit edildi.

    25 NİSAN'A KADAR KARANTİNA UYGULANACAK

    Hastalığın yayılmasının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla sitenin 25 Nisan'a kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı.

    Siteye giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanı olan site sakinleri karantina süresince izinli sayılacak.

    Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Destek Grubu tarafından takip edilecek.

    Karabük te 5 katlı apartman karantinaya alındı #1

    Karabük te 5 katlı apartman karantinaya alındı #2

    Karabük te 5 katlı apartman karantinaya alındı #3

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