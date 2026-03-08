Karabük'te kaldırım taşlarını çalan zanlılar yakalandı

Karabük merkez Şirinevler Mahallesi'nde Karabük Belediyesi tarafından kaldırım yenileme çalışmaları kapsamında refüje bırakılan taşları fark eden 2 kişi bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra taşları otomobilin bagajına yüklemeye başladı.

Şüpheliler kısa sürede çok sayıda kaldırım taşını araca koydu.

Taşları otomobile yükleyen şüpheliler geldikleri araçla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönüne doğru hızla uzaklaştı.

YAŞANANLAR KAMERADA

O anlar ise çevrede bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.