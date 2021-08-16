Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz'de artan yağış felakete yol açtı.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinde 66 can kaybı varken, kayıp vatandaşları arama çalışmaları sürüyor.

Sel nedeniyle evlerinden tahliye edilen, mağdur olan halka yardımlar yağmaya devam ediyor.

DOĞU KARADENİZ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Bu kez aşırı yağışlar Doğu Karadeniz için bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

SELE KARŞI TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKİYOR

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SICAKLIK VE RÜZGAR

Ayrıca, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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