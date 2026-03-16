Kars’ta çatılarda 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu

Doğu Anadolu’da kışın en sert hissedildiği illerden biri olan Kars, bahar mevsimine yaklaşılmasına rağmen dondurucu soğukların etkisi altında. Özellikle geceleri hava sıcaklığının eksi 15 dereceye, bazı bölgelerde ise eksi 20 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu Duraklı köyünde, evlerin çatıları ve su oluklarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Bazı buz kütlelerinin uzunluğu yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı.

"HER YER DONDU"

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Erol Demirkaya, baharı beklerken yeniden sert kış şartlarıyla karşılaştıklarını belirtti.

Demirkaya, “Kars’ta baharı beklerken her taraf yeniden dondu. Havalar eksi 20 dereceyi buldu. Akşam saatlerinde soğuk daha da artıyor. Allah yardımcımız olsun.” dedi.

BUZ KÜTLELERİ METRELERİ BULUYOR

Köy sakinlerinden Murat Aydın da çatılardan sarkan buz kütlelerinin büyüklüğüne dikkat çekti. Çatıdan kopardığı buz parçasıyla soğuğun şiddetini anlatan Aydın, buzun neredeyse kendi boyuna ulaştığını söyledi.

Baharı beklerken havaların eksi 15-20 dereceye düşmesi, baharın biraz daha gecikeceğini gösteriyor. Bu yıl kış şartları oldukça ağır geçiyor. Evin yüksekliği yaklaşık 3 metre. Benim boyum 1 metre 69 santim, kopardığımız buz parçası ise yaklaşık 1 metre 60 santim.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Uzmanlar, bölgede etkisini sürdüren dondurucu soğuklar nedeniyle özellikle akşam ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Sert kış şartları, kırsal bölgelerde günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor.