Tunceli’de yoğun yağış uyarısı: Heyelan riski artıyor

Tunceli’de kış boyunca etkili olan yoğun kar ve yağmur, bölgedeki zemin yapısını tehdit ediyor. Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdullah İçen, artan yağışların yer altı su seviyesini yükselterek heyelan ve istinat yapılarında devrilme riskini artırabileceğini belirtti:

Artan yağışlar belirli bölgelerde yer altı su seviyesinin yükselmesine sebep olacak. Zemin tanelerinin arasına giren su, taneleri birbirinden ayırarak stabiliteyi düşürüyor. Kar erimeleri ve devam eden yağışlar, önümüzdeki günlerde ciddi heyelan ve göçme problemlerine yol açabilir.

DRENAJ VE MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Dr. İçen, heyelan ve istinat yapılarındaki göçmeleri önlemek için doğru mühendislik uygulamalarının şart olduğunu vurguladı:

Zeminin iyi tanınması ve zemin etüdünün doğru yapılması,

Yeraltı suyu ve zemin koşullarına uygun tasarım,

Drenaj sistemlerinin etkin şekilde uygulanması.

Son zamanlarda Elazığ’da görülen istinat duvarı sorunları, çoğunlukla mühendislik hizmeti alınmadan yerinde yapılan çalışmalar nedeniyle meydana geldi. Bu nedenle özellikle drenaj ve su tahliyesi kritik öneme sahip.

UYARILAR VE TEDBİRLER

Uzmanlar, Tunceli’deki kar erimeleri ve olası yağmur yağışları sırasında zemin güvenliğinin yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Drenaj sistemleri ve mühendislik önlemleri alınmadığı takdirde, heyelan ve istinat yapılarında ciddi riskler oluşabileceği uyarısında bulunuyor.