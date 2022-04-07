Petrol
103.02
1.93%
Euro
16.12
0.55%
Dolar
14.74
0.21%
Altın
911.69
0.12%
Borsa
2316
-0.43%
Bitcoin
644.499
-4.16%
BTXN Coin
31.77
0.22%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Kars’ta kadın polisler attığını vuruyor

    Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan kadın polisler, eğitimler sırasında belirlenen hedefleri farklı silah modelleri ile metrelerce uzaktan tam isabetle vuruyor.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kars’ta kadın polisler attığını vuruyor

    Kadın polisler, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, karla kaplı tatbikat alanlarında erkek meslektaşları ile zorlu eğitimlerini başarıyla sürdürüyor.

    Özel hareket, asayiş, trafik, TEM, KOM ve Toplum Destekli Polislik gibi çeşitli şubelerde çalışan kadın polisler, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

    Kadın polislerden anne olanlar ise mesainin ardından hem çocuklarıyla hem de ev işleri ile ilgileniyor.

    SÜREKLİ EĞİTİMDELER

    Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlamanın da heyecanını yaşayan kadın polisler, kentteki stratejik noktalarda gece gündüz nöbet tutup, atış eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

    Kars’ta kadın polisler attığını vuruyor #1

    METRELERCE UZAKTAN TAM İSABET

    Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan kadın polisler, poligon ve tatbikatlardaki başarılı atışları ile göz dolduruyor.

    Polisler, farklı silah modelleriyle belirlenen hedeflere metrelerce uzaktan tam isabet sağlıyor.

    Kars’ta kadın polisler attığını vuruyor #2

    NENE HATUN VE KARA FATMA’YI ÖRNEK ALIYORLAR

    Türk Polis Teşkilatı olarak temel ilkelerin toplumun huzuru ve refahı olduğunu belirten kadın polisler, kendilerine her zaman milli mücadelenin kadın kahramanları Nene Hatun ile Kara Fatma'yı örnek aldıklarını söylüyor.

    Kars’ta kadın polisler attığını vuruyor #3

    Kars’ta kadın polisler attığını vuruyor #4

    Kars’ta kadın polisler attığını vuruyor #5

    Kars’ta kadın polisler attığını vuruyor #6

    Kars’ta kadın polisler attığını vuruyor #7

    Kars’ta kadın polisler attığını vuruyor #8


    İlginizi Çekebilir

    Fortnite oyuncuları, Ukrayna için 144 milyon dolar topladı
    Teknoloji

    Fortnite oyuncuları, Ukrayna için 144 milyon dolar topladı

    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Nisan faizi
    Ekonomi

    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Nisan faizi

    45 yaşında ama bebek gibi! Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun'un hüzünlü hikayesi
    Medya

    45 yaşında ama bebek gibi! Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun'un hüzünlü hikayesi

    Görüş Bildir