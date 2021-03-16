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    Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara

    Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulu nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
    • AA
    • 16.03.2021 - 06:00
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    Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara

    Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede oluşan olumsuz hava koşulları eğitimi de etkiledi.

    1 GÜN ARA VERİLDİ

    Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

    Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı kaydedildi.

    Kars ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara #1

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