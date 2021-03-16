Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara

Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulu nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede oluşan olumsuz hava koşulları eğitimi de etkiledi.

1 GÜN ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı kaydedildi.