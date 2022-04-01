Kars'ta kışın ardından doğan oğlak ve kuzular besicileri mutlu etti

Kars'ta kışın ardından doğan oğlak ve kuzular besicileri mutlu etti

Tarım ile hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta köylüler yeni dünyaya gelen oğlak ve kuzularla mutluluk yaşıyor.

Hayvancılığın aktif yapıldığı Kağızman ilçesine bağlı Karakuş köyünde kış mevsimi zorlu geçiyor.

Uzun süre etkili olan kar ve soğuk havada binbir zahmetle geçim kaynakları hayvancılığı yapmaya devam eden besicileri, zorlu geçen kış sürecinin ardından şu sıralar tatlı bir telaş sardı.

"BAHARIN MÜJDECİLERİ"

"Baharın müjdecisi" olarak da nitelendirilen oğlak ve kuzu doğumları, hayvancılıkla geçinenlerin mutluluk kaynağı oldu.

Yavruların sağlıklı dünyaya gelmesi için gebelik sürecini yakından takip ettikleri hayvanlarına doğumdan sonra da özenle bakan besiciler, kuzu ve oğlaklarını günde iki kez anneleriyle buluşturuyor.

Besiciler, oğlak ve kuzulardan karnı doymayanları ise inek sütüyle doldurdukları biberonla besliyor.

"ÇOCUKLAR GİBİ KUZULARI DA ÖĞÜN ÖĞÜN BESLİYORUZ"

Besici Adalet Yıldız, geçen yıl kuraklık nedeniyle hayvanların yeteri kadar beslenemediğini ve bu yıl doğumların geç yaşandığını söyledi.

Nisan, mayıs hatta haziranda da doğumlar beklediklerini bildiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Kuzular doğduğunda annelerinde süt olamayabiliyor, aç kaldıkları için inek sütlerini ısıtıp biberonla veriyoruz. Günde 3-4 defa süt veriyoruz ki kemikleri irileşsin. Sonra da otlağa çıktı mı sütü kesiyoruz. Kuzulara bu sıralar bebek gibi bakıyoruz. Öğün öğün çocuklara nasıl yemek veriyorsak kuzuları da öyle besliyoruz. Yatmadan önce acıkmasınlar diye gelip biberonla sütlerini veriyoruz. Kuzulardan bazıları annesiz ve bizleri gördüklerinde koşup yanımıza geliyorlar."

Turan Yıldız da zorlu bir kış dönemi geçirdiklerini anlattı.

"KUZULARI BİBERONLA DOYURUYORUZ"

İlkbaharda bir metrenin üstünde kar yağdığını ve hayvanlara güçlükle baktıklarını belirten Yıldız, "100'ün üstünde hayvanımız var, kış biraz sert geçiyor ve daha hayvanlarımız içeride. Annesi olmayan, doymayan kuzuları biberonla doyuruyoruz. İneklerden sağdığımız sütü ısıtıp biberonlara koyuyoruz daha sonra kuzulara içiriyoruz." ifadelerini kullandı.