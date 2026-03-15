Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Doğu Anadolu ile Karadeniz’i birbirine bağlayan Ardahan-Şavşat Road üzerinde çığ meydana geldi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yolun Sahara Pass mevkisinde yaşanan çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım geçici olarak durduruldu.

ARAÇ GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMİYOR

Çığın yolu kapatmasının ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı ve olası risklere karşı araç geçişine izin verilmedi. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Karayolları ve ilgili ekipler, yolda biriken kar ve çığ kütlesini temizlemek için çalışma başlattı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ardahan ile Şavşat arasındaki kara yolunun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.