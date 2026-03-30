Kartepe’de nisan öncesi kar sürprizi

İstanbul’a yaklaşık 1,5 saat mesafedeki Samanlı Dağları’nın zirvesinde yer alan 1640 rakımlı Kartepe, nisan ayına günler kala kar yağışıyla karşılaştı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan lapa lapa kar, yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplarken, bölgedeki kış turizmi merkezinde hareketlilik yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yollarda güvenliği sağlamak ve mağduriyetleri önlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI, SÜRÜCÜLER UYARILDI

Kartepe Altıoluk Yaylası’nda bazı araçlar, ana yoldan saparak kara saplandı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekipleri, ihbar üzerine bölgeye intikal ederek araçları iş makineleri yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıp güvenli alanlara aldı. Yetkililer, sürücülere kış lastiği kullanmaları ve zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ekiplerin sahadaki çalışmaları halen devam ediyor.