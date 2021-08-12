Kastamonu ve Bartın'da sahil güvenlik ekipleri 336 kişiyi tahliye etti

Kastamonu ve Bartın'da sahil güvenlik ekipleri 336 kişiyi tahliye etti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın ve Kastamonu'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde mahsur kalan 336 kişinin hava ve kara unsurları ile güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Son iki haftadır orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye, şimdi de Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel felaketiyle mücadele ediyor.

336 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sel felaketinin yaşandığı illerde tahliye çalışmalarına devam eden Komutanlık şu ana kadar, Sahil Güvenlik helikopterleri ile 51 kişiyi, kara ekipleri ile de 285 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtararak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı.

DENİZDE DE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı, gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra yüzer unsurları ile denizde de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi. Çalışmalarda 159 Sahil Güvenlik personeli, 3 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu ve 19 lastik bot görev aldı.

Kastamonu ve Bartın'da sahil güvenlik ekipleri 336 kişiyi tahliye etti VİDEO

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşları tahliye etmek üzere çalışmalarına aralıksız devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizde de yüzer unsurları ile arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.