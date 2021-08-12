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    Kastamonu’da bir bina sele kapıldı

    6 can kaybının yaşandığı Kastamonu’daki felakette, bir bina sele kapılarak sürüklendi. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 12:54
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    Kastamonu’da bir bina sele kapıldı

    Türkiye’de yangınlar bitti, sel başladı.

    Batı Karadeniz bölgesini esir alan sel, çoğu ilde heyelana yol açarken, can kayıplarını da beraberinde getirdi.

    Kabus gibi çöken yaz aylarında ortaya çıkan manzaralar ise ürkütücü…

    Görüntüler Kastamonu’dan…

    BİNA SELE KAPILDI

    Sele kapılan bir binanın sürüklendiği anlar anbean kameraya yansıdı.

    Görüntülerde kaydı alan kişinin, “Allah’ım sen koru. Bina gitti, bina gitti. Eyvah, eyvah…” dediği duyuldu.

    Kastamonu'da binanın sele kapıldığı an görüntülendi VİDEO

    Kastamonu’da bir bina sele kapıldı #1

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