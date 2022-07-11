Kastamonu'da kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışan kişi yaralandı

Kastamonu'da kaçan kurbanlık hayvanı yakalamaya çalışan bir vatandaşın parmağı koptu.

Kastamonu'nun merkez Gömmece köyünde meydana gelen olayda, Recai Kırcıoğlu kesim sırasında kaçan düveyi zincir ile yakalamaya çalıştı.

Parmağı koptu

Kırcıoğlu'nun parmağı, zincire sıkışması neticesinde koptu. Parmağı kopan Kırcıoğlu, yakınları tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, burada ilk müdahalesi yapılan Kırcıoğlu, daha sonrası ise Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.