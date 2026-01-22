Kayak merkezlerinde kar rekoru Palandöken’de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayak merkezlerine ilişkin güncel kar ölçümleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, 228 santimetrelik kar kalınlığıyla listenin başında yer aldı. Palandöken’i 200 santimetreyle Kartalkaya ve 186 santimetreyle Ergan Kayak Merkezi izledi.

BİRÇOK MERKEZDE KAR 1 METRENİN ÜZERİNDE

Kar kalınlığının yüksek seyrettiği diğer kayak merkezleri ise şöyle sıralandı: Sarıkamış’ta 161, Erciyes ve Hakkari’de 160, Yıldızdağı’nda 130, Konaklı’da 127, Çambaşı’nda 114, Yalnızçam’da 99 ve Hesarek’te 64 santimetre kar ölçüldü. Kartepe’de 61, Gevaş Abalı’da 58 santimetre kar kaydedildi.

BAZI MERKEZLERDE KAR KALINLIĞI DAHA DÜŞÜK

Ölçümlere göre Akdağ, Küpkıran ve Murat Dağı’nda 41, Mersivan’da 35, Bozdağ ve Davraz’da 17, Denizli Kayak Merkezi’nde ise 11 santimetre kar bulunuyor.

HAVA SICAKLIKLARI SIFIRIN ALTINDA

Kayak merkezlerinde hava sıcaklıklarının da düşük seyrettiği bildirildi. En düşük sıcaklık Yalnızçam’da eksi 24 derece, Hakkari ve Küpkıran’da eksi 22 derece olarak tahmin edilirken, Palandöken ve Sarıkamış’ta sıcaklıkların eksi 17 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bazı merkezlerde ise gün içerisinde sıcaklıkların sıfırın üzerine çıkabileceği öngörülüyor.