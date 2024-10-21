Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası adam İzmir'de bulundu
İHA

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşanan olayda, 56 yaşındaki Alzheimer hastası İsmail Karaçoban, 15 Ekim günü gezmek için evinden çıktı.

Evine geri dönmeyen Karaçoban'dan bir daha haber alınamadı.

GECE SAATLERİNDE İZMİR'DE BULUNDU

İsmail Karaçoban'ın ailesi polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekipler tarafından başlatılan çalışma sonucunda sevindiren haber geldi.

İsmail Karaçoban, gece saatlerince polis ekiplerince İzmir’de bulundu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Hastane kontrolünden geçirilen İsmail Karaçoban’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

İzmir’den Eskişehir’e getirilen Karaçoban, ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor