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Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası adam İzmir'de bulundu

Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası adam İzmir'de bulundu Eskişehir’de gezmek için evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 56 yaşındaki adamdan sevindirici haber geldi.