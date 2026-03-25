Kayseri pastırması Avrupa Birliği’nden tescil aldı

Türkiye’nin geleneksel lezzetlerinden Kayseri pastırması, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Karar, Türkiye’nin yerel ürünlerinin uluslararası alanda korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, gelişmeyi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

TÜRKİYE'NİN AB'DE TESCİLLİ ÜRÜNÜ 46'YA ÇIKTI

Hisarcıklıoğlu, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alan 46’ncı Türk ürünü olduğunu belirterek, kararın hem Kayseri hem de Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Tescil sürecinin kolay olmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, değerlendirme aşamasında çeşitli itirazlarla karşılaştıklarını ancak uzun süren çalışmaların ardından sonuca ulaşıldığını söyledi.

"UZUN BİR SÜRECİN ARDINDAN HEDEFE ULAŞTIK"

Süreç boyunca uzmanlar ve hukukçularla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

Kayseri pastırması, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 46’ncı ürünümüz oldu. Memleketim Kayseri’ye ve ülkemize hayırlı olsun. Tescil sürecinde bazı itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımızla yoğun bir çalışma yürüttük ve sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık.

YEREL ÜRÜNLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hisarcıklıoğlu, yerel değerlerin korunması ve dünya pazarında tanıtılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy başta olmak üzere sürece katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye’nin çok zengin bir ürün çeşitliliğine sahip olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’nde tescil süreci devam eden çok sayıda ürün bulunduğunu da sözlerine ekledi.

TOBB ve oda-borsa camiası olarak coğrafi işaretli ürünlerin artırılması için yoğun çaba harcadıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, AB’de inceleme süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

BAKAN YUMAKLI: "EŞSİZ LEZZETLERİMİZ, KÜRESEL MARKA OLUYOR"

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

Kayseri’nin asırları aşan lezzeti, şimdi sınırları aşıyor.



Kendine has aroması ve karakteristik tadıyla Kayseri Pastırması, Avrupa Birliği (AB) tescili alan 46. coğrafi işaretli ürünümüz oldu.



Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye, coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz.



Kayseri’ye, emek veren tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olsun.