Kayseri'de ikinci kattan düşen yaşlı kadın öldü

Kayseri'de 70 yaşındaki kadın, ikinci kattaki evinin penceresinde düşerek yaşamını yitirdi. Karısının öldüğünü görerek fenalık geçiren yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan 14 katlı binanın ikinci katında yaşayan M.Y., henüz bilinmeyen sebepten evinin penceresinden düştü.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 70 yaşındaki M.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
KOCASI FENALIK GEÇİRDİ
Karısının öldüğünü gören İ.Y. de olay yerinde fenalık geçirdi.
İ.Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)