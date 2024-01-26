Kayseri'de yangın faciasında 1 kişi öldü Kayseri'de 4 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, kurtarılan 8 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Argıncık Fevzioğlu Mahallesi 45. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada, ilk bilgilere göre elektrik tesisatından kaynaklanan yangın çıktı.

8 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın sırasında binada bulunan ve yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Dumandan etkilenen 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Alevlerin söndürülmesinin ardından binaya giren ekipler, 71 yaşındaki Döne E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

İncelemelerin ardından Döne E.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayı haber alan Döne E.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)