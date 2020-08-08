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Yıllardır katıldığı tüm seçimleri kaybeden, tek başına girdiği kurultaylarda başarıyı yakalayan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda PM'ye giren yeni isimlerle Atatürk'ü ziyaret etti.

CHP, 25-26 Temmuz tarihlerinde 37. Olağan Kurultayı'nı Bilkent Odeon'da gerçekleştirmişti.

Tek başına girdiği kurultayı kazanarak partideki başarısını ortaya çıkaran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni seçilen 60 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile başarısını kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

ATATÜRK MOZALESİNE GİTTİ

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sonrası Anıtkabir'e gitti ViDEO