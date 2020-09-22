Kemal Kılıçdaroğlu'ndan anadilde eğitim yalanlaması

CHP Lideri, TTB ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, anadilde eğitim istediğine ilişkin iddiaları reddetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, TTB'yi ziyareti sonrası basın açıklaması yaptı.

CHP Lideri'ne soru-cevap bölümünde, Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI)'nün düzenlediği toplantıda anadilde eğitimle ilgili söylediği iddia edilen sözler soruldu.

ANADİLDE EĞİTİM TALEBİ İDDİASI

Kılıçdaroğlu'nun o toplantıda "Dünyadaki uygulamaları inceledik. Çocuğun ilk iki veya üç okul yılında eğitimini asıl olarak anadilde yapması, paralel olarak resmi dili de öğrenmesi, üçüncü veya dördüncü sınıfta resmi dile geçmesi, bir çözüm yolu." dediği öne sürülmüştü.

"ÖYLE BİR ÖNERİM OLMADI"

"Demokrasi Gelişim Enstitüsü'nün toplantısına katıldınız. Acaba toplantıda anadilde eğitim öneriniz oldu mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır, öyle bir önerim olmadı. Ama böyle bir tartışma oldu." yanıtını verdi.

"KÜRT MESELESİNİ BİZ ÇÖZERİZ"

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, aynı toplantıda, "Kürt meselesinin çözüm yeri, meclistir. Özellikle bu sorunun çözümünde aydınların desteğine çok ihtiyaç bulunuyor. Evet bu sorunu biz çözeriz." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.