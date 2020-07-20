Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Z kuşağı' talimatı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına Z kuşağını keşfedin talimatı verdi.

CHP'de "İl Belediye Başkanları Toplantısı", geçtiğimiz cuma günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, CHP'li il belediye başkanları ile bir araya geldi.

CHP Lideri, 9 Temmuz'da da partisinin 11 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nun da belediye başkanlarına yönelik bir değerlendirme konuşması yaptığı toplantıda, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da arasında bulunduğu 10 il belediye başkanı katıldı.

Toplantıda, belediye başkanlarının bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin yanı sıra pandemi sürecindeki çalışmaları ele alındı.

Geleceğe dönük projelerin de değerlendirildiği toplantıda, belediye başkanları çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Z KUŞAĞINI KEŞFEDİN"

Belediye başkanlarından bahane üretmelerini istemediğini belirten Kılıçdaroğlu, toplantıda, belediye başkanlarının farklı alanlardaki sorunlarını ve önerilerini dinleyerek not aldı ve başkanlardan, yeni yerel yönetimler yasası için öneriler istedi.

Başkanlardan, 20 yaş ve altındakilere yönelik politika üretmelerini isteyen Kılıçdaroğlu’nun, “Z kuşağını keşfedin” dediği aktarıldı.