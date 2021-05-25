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    Kemer’de eski başkanın eşine ait villa yıkılıyor

    Antalya'nın Kemer ilçesinin eski belediye başkanı Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül adına yaptırılan 2 katlı villada plana aykırı kaçak yapılar bulunduğu belirlenirken, villanın yıkımına başladı.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 07:47
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    Kemer’de eski başkanın eşine ait villa yıkılıyor

    Antalya'nın Kemer İlçe Belediyesi tarafından Kuzdere Mahallesi'nde 14 Aralık 2017 tarihinde dönemin Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül adına kayıtlı, zemin ve 2 kat için toplam 225 metrekarelik inşaat yapı ruhsatı alınan villanın, 652 metrekare ve ilave havuz olarak inşa edildiği belirlendi.

    PARA CEZASI VE YIKIM KARARI

    Bunun üzerine Kemer Belediyesi tarafından para cezası ve yıkım kararı alındı.

    Kemer Belediyesi yıkım ekibi ve jandarma villanın olduğu araziye giderek yıkım için çalışmalara başladı.

    Kemer’de eski başkanın eşine ait villa yıkılıyor #1

    “BELEDİYE BAŞKANLARINA ÖRNEK OLMASI GEREKİYOR”

    Mevcut Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, "Biz mevcut bina ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ihbarı üzerine kontrollerimizi yaptık. Ardından Kemer, Antalya ve Konya'da açılan tüm davalar ile ilgili olarak yasal süreci bekleyerek kararların alınmasının ardından yıkımı gerçekleşmeye başladık. Bu yapılanın tüm belediye başkanlarına örnek olması gerekiyor." dedi.

    Kemer’de eski başkanın eşine ait villa yıkılıyor #2

    Kemer’de eski başkanın eşine ait villa yıkılıyor #3

    Kemer’de eski başkanın eşine ait villa yıkılıyor #4(Eski başkan Mustafa Gül)

    Kemer’de eski başkanın eşine ait villa yıkılıyor #5(Mevcut başkan Necati Topaloğlu)

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