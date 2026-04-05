Kentsel dönüşüm onay süreci 2026: 1 kişi itiraz ederse ne olur

İstanbul’da kentsel dönüşüm süreci, açıklanan yeni kredi desteğiyle birlikte yeniden hız kazandı.

Bina sakinleri ise sürecin nasıl işleyeceğini detaylarıyla araştırmaya başladı.

Özellikle karot alınarak başlatılan risk tespiti sonrası, kat maliklerinin onay süreci ve yasal hakları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Bir binada dönüşüm kararı alınabilmesi için kaç kişinin onay vermesi gerektiği, tek bir kişinin itirazının süreci etkileyip etkilemeyeceği ve dönüşüme katılmak istemeyen maliklerin nasıl bir yol izleyebileceği sıkça sorgulanıyor.

Bu kapsamda akıllardaki sorular ise şöyle sıralanıyor:

Kentsel dönüşüm için kaç kişinin onayı gerekir?

Karot aldırmak için tüm bina sakinlerinin izni şart mı?

1 kişi dönüşüme itiraz ederse süreç durur mu?

Çoğunluk sağlanamazsa kentsel dönüşüm iptal mi olur?

Kentsel dönüşümü kabul etmeyen malik ne yapmalı?

Türkiye’de kentsel dönüşüm süreçleri, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülür ve kararlar çoğunluk esasına göre alınır.

İşte kentsel dönüşüm sürecine dair en çok merak edilen sorular ve yanıtları...

KAROT ALDIRMAK İÇİN İZİN GEREKİR Mİ

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, binanın ortak alanlarından numune alınması için kat maliklerinin beşte dördünün onayı gerekir.

Ancak, binanın riskli olup olmadığının tespiti (kentsel dönüşüm süreci) kapsamında tek bir malik, bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalara başvurarak izin almadan da karot aldırabilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN KAÇ KİŞİNİN ONAYI GEREKİR

Kentsel dönüşüm süreci için apartman veya sitedeki kat maliklerinin arsa payı oranına göre salt çoğunluğu (%50 + 1) onayı yeterlidir.

1 KİŞİ İTİRAZ EDERSE NE OLUR

Kentsel dönüşümde 1 kişi itiraz ederse, süreç hukuki yollarla duraklayabilir veya incelenmek üzere ertelenebilir.

Riskli yapı tespitine 15 gün içinde itiraz edilebilir; bu durumda teknik heyet raporu yeniden incelenir.

Eğer itiraz haklı bulunursa, yıkım süreci iptal edilir. Süreç devam ederse, itiraz edenin payı satılabilir.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA;

Kentsel dönüşümde hisselisalt çoğunluğun (%50+1) sağlanamaması durumunda proje anında iptal olmaz, ancak süreç tıkanır ve askıya alınır.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ KABUL ETMEYENLER NE YAPMALI

Öncelikle binaya verilen “riskli yapı” kararına karşı 15 gün içinde itiraz etme hakkı bulunur. Eğer bu aşamada teknik rapora itiraz edilirse, dosya yeniden incelenir.

Bunun dışında, kat malikleri tarafından alınan kararlara veya imzalanmak istenen sözleşmelere karşı da dava açılabilir.

Ancak çoğunluk kararı kesinleştiğinde süreç ilerlemeye devam eder. Bu aşamada dönüşüme katılmak istemeyen maliklere noter aracılığıyla bildirim yapılır ve belirli bir süre tanınır.

Yine de uzlaşma sağlanamazsa, ilgili bağımsız bölümün satış süreci gündeme gelir.

Taşınmaz açık artırmaya çıkarılır ve öncelik diğer kat maliklerine tanınır. Satış gerçekleşmezse kamu devreye girebilir.

Bir de çoğunluk sağlanmışsa süreci tamamen engellemesi genellikle mümkün değildir.