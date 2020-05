Kılıçdaroğlu: Babacan ve Davutoğlu için kumpas kuruyorlar

Seçim kanununda değişikliğe ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'nun durumunu işaret ederek, "Çözeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçime hazır olduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"SEÇİME İKİ KİŞİ KARAR VERİR"

"Seçime gidip gitmeyeceğimize iki kişi karar verir. Birisi Erdoğan'dır, ikincisi ortaklığı bozacak olan, bozma ihtimali olan veya bozma düşüncesi olan Bahçeli'dir. Parlamentonun vesayet aldında olduğunu söyleyeyim. Parlamento, AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın vesayeti altındadır. Erdoğan, talimat verdiği zaman el kalkar, el iner. Dolayısıyla erken seçime kim karar verir? Erdoğan karar verir veya Bahçeli der ki, 'Hayır ben artık bıktım. Ekonomiyi de doğru dürüst yönetemiyorlar, memleketi felakete sürüklediler, bir an önce seçime gidelim.' diyebilir.





"HEDEFİMİZ, GERÇEK ANLAMDA DEMOKRASİYİ GETİRMEK"

O zaman ortaklık bozulur, seçime gidilir. Seçim bildirgemiz dahil olmak üzere her şeyimizle seçimlere hazırız. Biz alanlardayız. Belediye başkanları seçimleri bitti. Biz hemen çalışmalarımıza başladık. Neleri, nasıl yapacağız? Hangi vaatlerde bulunacağız? Memleketin sorunları nedir? Bu sorunları nasıl çözeceğiz? Her şeyimiz hazır. Dolayısıyla bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Karar alırlar almazlar, o, onların bileceği iş. Ama hedefimiz şu. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek. Gerçek anlamda her eve huzuru getirmek ve yoksulun yoksulluğunu ifşa etmeden, onu ekmeğe muhtaç etmeden onu iş güç sahibi etmek."





ALİ BABACAN VE AHMET DAVUTOĞLU AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kanununda değişiklik yapılmasının erken seçim olarak yorumlanabileceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gene kumpas kuruyorlar. İYİ Parti'ye kumpas kuruldu. Nasıl kuruldu? Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazanmasını nasıl yaptılar? Yüksek Seçim Kurulu'nda kumpası kurdular. İptal ettiler. O da demokrasiye karşı kumpastı. İYİ Parti için de demokrasiye karşı kumpas kurdular. Biz onu çözdük. Şimdi Ali Babacan ve Davutoğlu için kumpas kuruyorlar. Çözeceğiz. Biz milletvekili vereceğiz şu bu falan değil. Demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak bizim boynumuzun borcudur.





YÜZDE 10 SEÇİM BARAJI

Benim düşüncem şu, bu ülkede yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı Meclis'e gelmeli. Niye gelmiyor? Neden darbe hukukunun arkasına sığınıyorsunuz. Bu yüzde 10 seçim barajını kim getirdi? Darbeci miydi? Darbeciydi. Sen darbeye karşıysan niye yüzde 10 seçim barajına karşı değilsin. Eğer yüzde 10 seçim barajını kaldırmıyor, yeni partilerin Meclis'e gelmesini, seçime girmesini engelliyorsan, bunlarla ilgili oturup ortağınla beraber kumpas hazırlıyorsan sen de darbecisin kardeşim. Ben darbeye karşı olan, darbeciye karşı olan, darbecinin getirdiği hukuk sistemine karşı olurum, demokrasiden yana olurum."

"KAYYUM DOĞRU DEĞİLDİR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP'li belediyelere kayyum atanmasının sorulması üzerine, "Kayyum doğru değildir. Milletin iradesine darbe vurulmaz. Belediye başkanını halk seçti. Yolsuzluğu, hırsızlığı varsa al. Soruşturma aç, mahkemeye ver. Hakim karar verirse, kimse bir şey demez. Hakim de zaten senin emrinde.

Şunun hakkını da teslim edeyim. Bu ülkede her şeye rağmen namuslu, düzgün, hukuktan, adaletten yana olan geniş bir kitle de var. Hakim de savcısı da var ama yanı zamanda sarayın beslemesi olan hakimler, savcılar da var. Doğrusu budur, milli iradeye saygı göstereceksiniz." ifadelerini kullandı.