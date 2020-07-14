Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

CHP Lideri, "Man Adası" davasında 197 bin lira tazminata mahkum edildi.

Yeniden görülen "Man Adası" davası sonuçlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan tazminat davası, İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararının ardından bir kez daha ele alındı.

197 BİN LİRA TAZMİNAT KARARI

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

CHP'DE TAZMİNATLAR NASIL ÖDENİYOR

Kılıçdaroğlu, bir kez daha tazminata mahkum edilirken, CHP'de söz konusu ödemelerin nasıl yapıldığı konusu gündeme geldi.

Partide, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulurken, tazminat paraları partililer ve milletvekillerinden toplanıyor.