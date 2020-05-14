Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak milletvekillerine çiftçilerin borçlarının silinmesi yönünde çağrı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle Twitter'da bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilerin borçlarını silelim çağrısı VİDEO

"ÇİFTÇİLERİN BÜTÜN BORÇLARINI SİLELİM"

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Kılıçdaroğlu, milletvekillerine parlamentoyu süratle toplayarak çiftçilerin borçlarının silinmesine yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirmeleri çağrısında bulundu

Kılıçdaroğlu, "Parlamento görevini yaptı, Tarım Kanunu çıkardı. 12. maddesine göre, milli gelirin her yıl en az yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilecekti. Yıl 2006. Şimdi 2020. Hiçbir zaman yüzde 1'i verilmedi ve çiftçi borç batağında. Çağrım çok açık, herkesin anlayacağı dilden çağrımı yapıyorum, gelin süratle parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim, çiftçi rahat bir nefes alsın." ifadelerini kullandı.