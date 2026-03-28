Kira beyannamesi son tarih 2026: Kira gelir beyannamesi nasıl verilir

Ev ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren 2026 kira beyannamesi dönemi için geri sayım başladı. Kira geliri istisna tutarını aşan vatandaşlar, bildirimlerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden veya bağlı bulundukları vergi daireleri aracılığıyla yapmak zorunda.

Mart ayı itibarıyla başlayan kira gelir beyannamesinin son tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Gecikme durumunda uygulanacak cezai yaptırımların önüne geçmek için mükelleflerin beyanname ve ödeme süreçlerini zamanında tamamlaması büyük önem taşıyor.

KİRA BEYANNAMESİ SON TARİH NE ZAMAN?

2026 yılı kira beyannamesi sürecinde mükellefler için kritik tarih netleşti. Kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin beyannamelerini 31 Mart’a kadar vermeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar beyanname verilmeyen durumlarda gecikme cezası uygulanabilecek.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Kira beyannamesi, Hazır Beyan Sistemi üzerinden veya bağlı bulunulan vergi daireleri aracılığıyla yapılabiliyor. Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesi "gib.gov.tr" üzerinden sisteme erişerek işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi üzerinden de hazır beyan sistemine ulaşmak mümkün.

Ortak mülkiyette her kişi, kendi hissesine düşen kira gelirini ayrı beyan edecek. Aile bireylerinin sahip olduğu gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri de ayrı ayrı beyan edilmek zorunda.