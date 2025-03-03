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İHA

Kırıkkale'de akşam saatlerinde Yeni Mahalle Millet Bulvarı üzerinde, yaklaşık 3 aydır park halinde duran D.D.'ye ait Fiat Tofaş marka otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA MADDİ HASRA OLUŞTU

Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yapılan incelemelere göre araçta çıkan yangının elektrik kablolarından kaynaklandığı öne sürüldü. Polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.