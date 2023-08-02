Kırıkkale'de komandolar orman yangınlarına karşı teyakkuzda Muhtemel orman yangınlarına karşı alınan tedbirler artırılıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması üzerine orman varlığına sahip olan bölgelerde teyakkuza geçen Jandarma Asayiş, Komando ve Çevre Koruma Timleri, tam teçhizatlı devriye görevi yürütüyor.

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İHA

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Sıcak hava, orman yangını riskini artıyor…

Tedbirlerin yoğunlaştırıldığı kentlerden biri olan Kırıkkale’de komandolar, sahaya indi.

Jandarma Asayiş, Komando ve Çevre Koruma Timleri, ormanlık bölgelerde tam teçhizatlı devriye görevi yürütüyor.

Komandolar hazır...

Sarp arazide komandolar, gözetleme kulelerinde çevre koruma timleri, milli parklar ve piknik alanlarında da asayiş ekipleri muhtemel yangınlara karşı hazırda bekliyor.

Ekipler, vatandaşları orman yangınları konusunda uyarıyor, bilgilendirici broşürler dağıtıyor.

Ormanlık alanlar da drone ile havadan kontrol ediliyor.

Yangın riski minimuma iniyor

Orman yangınlarının erken tespiti, yangınların önlenmesi ve hızlı müdahale için jandarma ekiplerinin aktif hizmet vermesi önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ekiplerin yaya ve araçlı olarak bölgeyi sürekli gözetlemesi, yangınların başlaması durumunda Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin arazöz araçlarıyla hızlı müdahale etmesini sağlayacak.

Yapılan denetimler ile ormanlara izinsiz girişlerin de önüne geçilecek.

Böylelikle yangın riski minimuma indirilecek.

Hayvanlar için de yiyecek ve su bırakılıyor

Yabani hayvan, çeşitli ağaç ve bitki türlerini barındıran Bedesten köyü mevkisindeki ormanlık alanlar da jandarma ekiplerince korunuyor.

Orman yangınlarına karşı devriye atan ekipler, ormanlık alanlar ile milli parklardaki hayvanlar için de yiyecek ve su bırakıyor.

Bölgedeki asayişten memnuniyet duyan Nurhan Yıldırım, “Bu vatan bizimse, bu toprak bizimse, orman da bizimse sahip çıkmamız gerekiyor. İnsanlar biraz daha hassasiyet gösterirse ormanlarımıza çok mutlu olurum.” dedi.

"Resmi kıyafetle gördüğüm zaman mutlu oluyorum"

Yıldırım, şöyle devam etti:

Resmi kıyafetle gördüğüm zaman gerçekten mutlu oluyorum. Onların sayesinde biz evimizde oturuyoruz. Allah daim etsin inşallah. Onlar var, biz evimizde rahat rahat oturabiliyoruz, buraya gelip pikniğimizi yapabiliyoruz. Doğamız korunuyor, çok şükür. Halk olarak da biraz daha duyarlı olabilirsek çok daha güzel günlerimiz olabilir. Ağaçlarımız daha da canlı kalabilir.

"Her türlü tedbiri alıyorlar"

Jandarma ekiplerinin gereken emniyeti sağladığını ifade eden Mustafa Yıldırım ise “Orman yangınları çıktığı zaman bizim içimiz yanıyor. Tek temennimiz böyle şeylerin olmaması… Jandarmamız sürekli devriye geziyor. Her türlü tedbiri alıyorlar. Bizim bölgemizde böyle bir yangın olayı da olmadı. Demek ki gereken tedbirler alınmış.” diye konuştu.