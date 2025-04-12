Kırklareli'de Saranlı Deresi, kirlilik nedeniyle köpürdü

DHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Yıldırım Mahallesi'nden geçen Saranlı Deresi, yoğun atıklar nedeniyle ciddi şekilde kirlenmiş durumda. Derede meydana gelen kirlilik, suyu kahverengiye boyarken, bazı bölgeler ise beyaz köpüklerle kaplandı.

Dereden yayılan ağır kokular mahalle sakinlerini endişelendirdi ve bölgeye yapılan ihbarla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, derede araştırma yaparak sudan numune aldı. Son zamanlarda kirliliği ile dikkat çeken derede, geçmişte de balık ölümleri yaşanmıştı.

"BİR ZAMANLAR BURADA BALIKLAR VARDI"

Bölgede hayvancılık yapan Nazmi Yılmaz, derenin yıllar içinde giderek kirlenmeye devam ettiğini ve bunun etkilerinin oldukça ağır olduğunu belirtti: