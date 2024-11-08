Kırklareli'nde evde çıkan yangında 1 kişi öldü

DHA

Kırklareli'de yangın dehşeti..

Akşam saatlerinde Güneş Mahallesi Dayoğlu Caddesi üzerinde bulunan Gülsen G.’nin evinde çıkan ve henüz nedeni bilinmeyen yangın sonrası evden duman çıktığını görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DUMANDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerince yapılan kontrol sonrası Gülsen G.’nin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalnız yaşadığı belirtilen Gülsen G.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polisin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.