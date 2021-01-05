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    Kocaeli'de 152 bin 120 adet kaçak makaron ele geçirildi

    İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda 152 bin 120 adet makaron ve 9 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
    • İHA
    • 05.01.2021 - 00:23
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    Kocaeli'de 152 bin 120 adet kaçak makaron ele geçirildi

    Kocaeli'de polis ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit ilçesinde 5 ayrı adrese baskın yapıldı.

    152 BİN 120 ADET KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

    Polis ekiplerince yapılan aramalarda 22 bin 320 adet gümrük kaçağı boş makaron, 129 bin 800 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 9 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ve 15 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likidi ele geçirildi.

    Olayla ilgili yakalanan 5 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.

    Kocaeli de 152 bin 120 adet kaçak makaron ele geçirildi #1

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