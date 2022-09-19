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    Kocaeli'de ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyerek işkence eden koca tutuklandı

    Kocaeli'de bir süredir ayrı yaşadığı eşini konuşmak için evine çağırıp feci şekilde darp ettikten sonra parmağını kesmeye çalışan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 19.09.2022 - 23:35
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 00:10
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    Kocaeli'de ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyerek işkence eden koca tutuklandı

    Sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Hür Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, anlaşmazlıkları sebebiyle bir süredir ayrı evlerde yaşayan Esra (33) ve L.Ü. (41) çifti konuşmak için bir araya geldi.

    Kapıları kilitleyip eşini darbetti

    L.Ü., konuşmak için eşi Esra Ü.'yü yaşadığı eve çağırdı. Bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle L.Ü., iddiaya göre eşi Esra Ü.'ye saldırdı. Kapıları kilitleyen L.Ü., genç kadını feci şekilde darbetti.

    Kocaeli'de ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyerek işkence eden koca tutuklandı VİDEO

    Parmağını kesmeye çalıştı

    Bıçakla Esra Ü.'nün parmağını kesmeye çalışan L.Ü., aynı zamanda dişlerini de kırdı. Kanlar içinde yerde kalan kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    Kocaeli de ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyerek işkence eden koca tutuklandı #1

    Tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

    Genç kadın ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis merkezine getirilerek ifadesi alınan L.Ü. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyerek işkence eden koca tutuklandı #2

    Kocaeli de ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyerek işkence eden koca tutuklandı #3

    Kocaeli de ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyerek işkence eden koca tutuklandı #4

    Kocaeli de ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyerek işkence eden koca tutuklandı #5


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