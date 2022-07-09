Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
378.448
-0.11%
BTXN Coin
7.30
10.10%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Kocaeli'de damarı kesilen acemi kasap: Kayınçom kesti, sıkıntı yok

    Kcoaeli İzmit'te kurban kesimi sırasında elinden yaralanan kişi, "Kayınçom yanlışlıkla damarımı kesti sıkıntı yok, biz alışığız bunlara" dedi.
    • 09.07.2022 - 19:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de damarı kesilen acemi kasap: Kayınçom kesti, sıkıntı yok

    Kurban Bayramı'nın ilk gününde, sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını kesmek isteyen bazı kişiler, kurbanın darbeleri ya da bıçaklarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Kocaeli'de yaralanan çok sayıda kişi kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti.

    Acemi kasapların tamamına yakını müdahalenin ardından taburcu edildi.

    "Kayınçom yanlışlıkla damarımı kesti"

    Kurban kesimi sırasında elinden yaralanan ve hastaneye gelen bir kişinin açıklaması dikkat çekti.

    DHA'nın haberine göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, damarının kesildiğini belirterek "Kayınçom yanlışlıkla damarımı kesti sıkıntı yok, biz alışığız bunlara" dedi.

    Kocaeli'de damarı kesilen acemi kasap: Kayınçom kesti, sıkıntı yok VİDEO

    Kocaeli de damarı kesilen acemi kasap: Kayınçom kesti, sıkıntı yok #1


    İlginizi Çekebilir

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Perihan Savaş'ın oğlu bedelli askerliğini yaptı
    Magazin

    Perihan Savaş'ın oğlu bedelli askerliğini yaptı

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!
    Yaşam

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Görüş Bildir