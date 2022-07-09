Kcoaeli İzmit'te kurban kesimi sırasında elinden yaralanan kişi, "Kayınçom yanlışlıkla damarımı kesti sıkıntı yok, biz alışığız bunlara" dedi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını kesmek isteyen bazı kişiler, kurbanın darbeleri ya da bıçaklarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kocaeli'de yaralanan çok sayıda kişi kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti.

Acemi kasapların tamamına yakını müdahalenin ardından taburcu edildi.

"Kayınçom yanlışlıkla damarımı kesti"

Kurban kesimi sırasında elinden yaralanan ve hastaneye gelen bir kişinin açıklaması dikkat çekti.

DHA'nın haberine göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, damarının kesildiğini belirterek "Kayınçom yanlışlıkla damarımı kesti sıkıntı yok, biz alışığız bunlara" dedi.

Kocaeli'de damarı kesilen acemi kasap: Kayınçom kesti, sıkıntı yok VİDEO