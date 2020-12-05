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    Kocaeli'de kısıtlamayı ihlal eden kişiler polise yakalandı

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup gencin polis aracını gördüğü sırada çığlıklar içinde koşarak etrafa saçıldığı o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 05.12.2020 - 08:45
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 09:36
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    Kocaeli'de kısıtlamayı ihlal eden kişiler polise yakalandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Mürelsepaşa Caddesi üzerinde toplanan bir grup genç, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti.

    Kalabalığı gören kişilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

    ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KAÇIŞTILAR

    Polis aracının sokağa girdiğini fark eden kalabalık grup, bir anda çığlıklar atarak etraftaki ara sokaklara ve evlere kaçtı.

    O anlar ise balkonda bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Kocaeli'de kısıtlamayı ihlal eden kişiler polise yakalandı

    Kocaeli de kısıtlamayı ihlal eden kişiler polise yakalandı #1

    Kocaeli de kısıtlamayı ihlal eden kişiler polise yakalandı #2

    Kocaeli de kısıtlamayı ihlal eden kişiler polise yakalandı #3

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