Kocaeli'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, Körfez ve Derince ilçelerinde sele döndü. Dereler taştı, otomobiller yollarda güçlükle ilerledi.

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için yapılan uyarılar sonucu, Kocaeli'de sağanak yağış etkili oldu.

Yollar göle döndü

İl genelinde öğleden sonra başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti. Özellikle Körfez ve Derince ilçelerinde dereler taştı, yollar göle döndü.

Araçlar yolda kaldı

İHA'nın haberine göre, otomobillerin kullandığı alt geçitlerde araçlar yollarda kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'de sağanak yağış sonrası sel VİDEO