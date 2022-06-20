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    Kocaeli'de sağanak yağış sonrası sel

    Kocaeli'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, Körfez ve Derince ilçelerinde sele döndü. Dereler taştı, otomobiller yollarda güçlükle ilerledi.
    • 20.06.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 17:59
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    Kocaeli'de sağanak yağış sonrası sel

    Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için yapılan uyarılar sonucu, Kocaeli'de sağanak yağış etkili oldu.

    Yollar göle döndü

    İl genelinde öğleden sonra başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti. Özellikle Körfez ve Derince ilçelerinde dereler taştı, yollar göle döndü.

    Araçlar yolda kaldı

    İHA'nın haberine göre, otomobillerin kullandığı alt geçitlerde araçlar yollarda kaldı.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

    Kocaeli'de sağanak yağış sonrası sel VİDEO

    Kocaeli de sağanak yağış sonrası sel #1

    Kocaeli de sağanak yağış sonrası sel #2

    Kocaeli de sağanak yağış sonrası sel #3

    Kocaeli de sağanak yağış sonrası sel #4

    Kocaeli de sağanak yağış sonrası sel #5

    Kocaeli de sağanak yağış sonrası sel #6


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