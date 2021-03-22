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    Kocaeli'de terör propagandası yapan 3 kişi yakalandı

    Kocaeli'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 22.03.2021 - 21:32
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    Kocaeli'de terör propagandası yapan 3 kişi yakalandı

    Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Körfez ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    3 KİŞİ YAKALANDI

    Üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda A.Ç., F.K. ve A.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

    Şahıslar, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

    Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden F.K. tutuklanırken, A.Ç. ve A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kocaeli de terör propagandası yapan 3 kişi yakalandı #1

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