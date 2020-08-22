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    Konyaaltı Sahili’nde mesafe koyarak deniz keyfini sürdüler

    Hava sıcaklığının 39 derece çıktığı Antalya’da sıcaktan bunalanlar, dünyaca ünlü sahile gelerek serinledi. Sahile gelenlerin çoğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 16:27
    • Güncelleme : 22.08.2020 - 16:27
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    Konyaaltı Sahili’nde mesafe koyarak deniz keyfini sürdüler

    Turizmin başkenti Antalya’da hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 39 dereceye kadar ulaştı.

    Nem oranın 18 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili’ne koştu. Sıcaklıktan dolayı sahildeki yoğunluğun geçtiğimiz haftalara göre daha az olduğu dikkat çekti.

    SOSYAL MESAFE KURALINA UYULDU

    Plajdaki tatilciler serinlemek için bol bol yüzdü, bazıları da güneşlendi. Sahilde çoğu tatilcilerin kıyıda ve denizde sosyal mesafe kuralarına uyduğu ancak çoğu tatilcinin bazılarının maske takmadığı gözlemlendi.

    Konyaaltı Sahili’nde mesafe koyarak deniz keyfini sürdüler #1

    “MASKE TAKMAK SAHİLDE ZOR DEĞİL”

    Sahile maskeyle gelen vatandaşlardan Cihat Karakuş, yoğunluğun az olduğunu ancak tatilcilerin kendisini korumadığını söyledi.

    Karakuş, “18 yaşın altındakiler iç içe. Huzursuz olduğum için maske takıyorum. Maske takmak sahilde zor değil. Her bilinçli vatandaşın yapması gereken bu. Denize girerken çıkarıyorum ve yoğunluktan uzaklaşıyorum. Yaş itibariyle kendimi ve evdeki çocuklarımı korumak zorundayım.” dedi.

    Konyaaltı Sahili’nde mesafe koyarak deniz keyfini sürdüler VİDEO

    Konyaaltı Sahili’nde mesafe koyarak deniz keyfini sürdüler #2

    Konyaaltı Sahili’nde mesafe koyarak deniz keyfini sürdüler #3

    Konyaaltı Sahili’nde mesafe koyarak deniz keyfini sürdüler #4

    Konyaaltı Sahili’nde mesafe koyarak deniz keyfini sürdüler #5

    Konyaaltı Sahili’nde mesafe koyarak deniz keyfini sürdüler #6

    Konyaaltı Sahili’nde mesafe koyarak deniz keyfini sürdüler #7

    Konyaaltı Sahili’nde mesafe koyarak deniz keyfini sürdüler #8

    Konyaaltı Sahili’nde mesafe koyarak deniz keyfini sürdüler #9

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