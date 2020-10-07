Konya'da 30 metre çapında obruk oluştu

Konya'nın Ereğli ilçesinde 30 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Karaburun Mahallesi Karakuyu Mevkisi'ndeki mera alanında koyun otlatan Mustafa Kırlar, arazide 30 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştuğunu gördü.

Kırlar'ın haber vermesi üzerine bölgeye gelen köylüler, oluşan obruğu görünce tedirginlik yaşadı.

Mustafa Kırlar, gece koyun otlatırken arazide çöküntü fark ettiğini anlattı.

"BURAYA DÜŞEN ÇIKAMAZ"

Koyunları çevirip geri döndüklerini ifade eden Kırlar, "Önce definecilerin yaptığını zannettik. Sonra baktık ki obruk. Ondan sonra muhtarı aradık. İlk gördüğümüzde şaşkınlık geçirdik. Yetkililerden buranın kapatılmasını istiyoruz. Buraya insan da hayvan da düşebilir. Buraya düşen hiçbir canlı çıkamaz." dedi.

Karaburun Mahallesi Muhtarı Mehmet Uzun da çobanların obruk oluştuğu haberini verdikten sonra bölgeye geldiklerini söyledi. Uzun, obruğun çevresinde tedbirlerin alınmasını istedi.