Konya'da bisiklet yolunu işgal eden araçları mavi brandayla örttüler Bisikletseverler, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında, Konya'da bisiklet yoluna park eden araçların üzerini mavi brandalarla kaplayarak farkındalık oluşturdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Konya'da bisiklet logolu brandalarla yolların işgal edilmesine dikkat çeken bisiklet tutkunları, araç sürücülerine daha duyarlı olmaları için çağrıda bulundu.

Yaklaşık 10 yıldır aktif bir şekilde bisiklet kullanan Konyalı bisikletsever Haluk Ay, şehrin 635 kilometrelik bisiklet yolu ağıyla Türkiye'nin en uzun bisiklet rotasına sahip olduğunu vurguladı. Ay, Konya Büyükşehir Belediyesinin bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla birçok önemli projeye imza attığını belirterek,

Maalesef trafikte bisikletlilere karşı gereken saygıyı henüz sağlayamadık. Nasıl ki bir araç ya da motosiklet sürücüsü trafikte saygı ve anlayış bekliyorsa, biz bisikletliler de aynı şekilde haklarımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Lütfen bisiklet yollarımızı boş bırakalım ve haklarımızı ihlal etmeyelim

diye konuştu.

"GÜVENLE BİSİKLET KULLANMAK İSTİYORUZ"

Bisiklet kullanıcısı İsmail Berat Tanoğlu, araç sürücülerinin bisiklet yollarını işgal etmesinin ciddi kazalara, hatta ölümlere yol açabileceğine dikkat çekti. Gerçekleştirilen farkındalık çalışmasının bu tehlikeleri azaltmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirten Tanoğlu, çabaların olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Bir diğer bisiklet tutkunu Yakup Özyurt ise bu farkındalık çalışmasının araç sürücülerinin dikkatini çekebilecek başarılı bir girişim olduğunu söyledi. Özyurt, sürücülerin trafikte daha bilinçli hareket etmeleri gerektiğini vurgulayarak, bisikletlilerin haklarına saygı gösterilmesinin önemine değindi.

Uzun yıllardır bisiklet süren Elzem Arıkan da bisiklet yollarının sadece araç sürücüleri tarafından değil, zaman zaman yayalar tarafından da işgal edildiğine dikkat çekti. Arıkan, bu durumun bisikletliler için büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade ederek, tüm yol kullanıcılarını daha dikkatli olmaya davet etti.

"BİRBİRİMİZE SAYGI DUYDUKÇA SORUNLAR ÇÖZÜLECEK"

Ahmet Kaan Alp, farkındalık yaratma amacıyla başlatılan bu projenin son derece başarılı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Konya, sadece 7’den 77’ye değil, adeta beşikten mezara kadar bisikletle iç içe yaşayan bir şehir. Bu nedenle, bu duyarlılık hareketinin toplumda geniş bir yankı bulacağına inanıyorum. Yıllardır bisiklete gönül verdik, Konya’da bisiklet kültürü her zaman güçlü oldu. Bisiklet Konya’yı sever, Konyalı da bisikleti sever. Toplum aslında anlayışlı ama trafikteki yoğunluk yüzünden tahammülümüz azalmış durumda. Ancak, birbirimize saygı gösterip, daha fazla gülümsedikçe bu sorunların çözüleceğine inanıyorum.