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İHA

Konya sallandı..

Saat 15:46’da merkez üssü Kulu ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre deprem yerin 18.73 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu..

DEPREM ANI KAMERADA

Can kaybı ve ciddi bir hasarın yaşanmadığı deprem, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anında markette raflarının depremin şiddetiyle nasıl sallandığı görüldü..