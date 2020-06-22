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- Konya'da drift yapan sürücüye para cezası
Konya'da drift yapan sürücüye para cezası
Kavşakta drift yapan ve mahalleli tarafından şikayet edilen sürücüye, 6 bin 100 lira para cezası kesildi.
- DHA
- 22.06.2020 - 16:43
Konya'nın Meram ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'ne gelen bir sürücü, kavşak etrafında drift yaparak tehlikeli anların yaşanmasına sebep oldu.
O anlar bir vatandaş tarafından kayda alınırken, mahalle sakinleri sürücüyü polise şikayet etti.
6 BİN LİRA CEZA
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, cep telefonu ile çekilen görüntüleri inceleyerek ismi öğrenilemeyen sürücüye, 'drift yapmak'tan 6 bin 100 lira ceza yazdı.
Öte yandan görüntülerde, sürücünün drift yaptığı ve mahallelinin otomobili durdurup, sürücüye tepki gösterdiği anlar da yer aldı.
Kavşakta drift yapan sürücüye 6 bin 100 lira ceza