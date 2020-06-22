Dolar
6.8445
-0.0146%
Euro
7.6964
0.5657%
Altın
1759.42
0.8789%
Borsa
115010.75
1.2312%
G. Altın
387.457
0.8981%
Bitcoin
64832.68
0.7526%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Konya'da drift yapan sürücüye para cezası

    Kavşakta drift yapan ve mahalleli tarafından şikayet edilen sürücüye, 6 bin 100 lira para cezası kesildi.
    • DHA
    • 22.06.2020 - 16:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Konya'da drift yapan sürücüye para cezası #1

    Konya'nın Meram ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'ne gelen bir sürücü, kavşak etrafında drift yaparak tehlikeli anların yaşanmasına sebep oldu.

    O anlar bir vatandaş tarafından kayda alınırken, mahalle sakinleri sürücüyü polise şikayet etti.

    6 BİN LİRA CEZA

    İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, cep telefonu ile çekilen görüntüleri inceleyerek ismi öğrenilemeyen sürücüye, 'drift yapmak'tan 6 bin 100 lira ceza yazdı.

    Öte yandan görüntülerde, sürücünün drift yaptığı ve mahallelinin otomobili durdurup, sürücüye tepki gösterdiği anlar da yer aldı.

    Kavşakta drift yapan sürücüye 6 bin 100 lira ceza

    Konya'da drift yapan sürücüye para cezası #2

    Konya'da drift yapan sürücüye para cezası #3

    Konya'da drift yapan sürücüye para cezası #4

    Görüş Bildir