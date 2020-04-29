Konya'da göle balık bırakan ABD'liye 10 bin lira ceza

Taksici, göle izinsiz balık bırakma anını canlı yayınlayınca ekipler harekete geçti.

ABD uyruklu bir kişi, Konya'da türü belli olmayan, kırmızı renkteki balıkları, Altınapa Baraj Gölü'ne izinsiz bir şekilde bıraktı.

Konya'da bir otelde kalan Chesterr J., ticari taksi ile Beyşehir Gölü'ne giderken, sürücüden Altınapa Barajı kenarında durmasını istedi.

KIRMIZI RENKLİ BALIKLARI GÖLE BIRAKTI

Chesterr J., burada sırt çantasından çıkardığı bir naylon poşet içerisindeki türü belli olmayan, kırmızı renkteki balıkları baraj sularına bıraktı.

Baraj gölüne izinsiz balık bırakan ABD'liye 10 bin lira ceza VİDEO

TAKSİCİ, SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

Taksi sürücüsü de Chesterr J.'nin balıkları suya bıraktığı sırada sosyal medyadan canlı yayın yapınca, takipçilerinden birisi durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi.

BİYOLOJİK ÇALIŞMA ENDİŞESİ

Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine ilgili videoyu izleyen Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, durumdan şüphelendi.

Yabancı uyruklu kişinin barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından endişe eden yetkililer, polis eşliğinde Chesterr J.'nin kaldığı otele gitti.

10 BİN TL PARA CEZASI

ABD uyruklu kişiye, barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lira idari para cezası kesildi.