Konya'da imam ve eşi evlerinde ölü bulundu Konya’da imam olarak görev yapan koca ve eşi evlerinde vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İHA Konya'da Çakılkuyu Caddesinde bulunan 2 katlı müstakil evde, imam olan Hüseyin Çoban (57) ve eşi Mürüvvet Çoban’dan (55) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde karı kocayı kanlar içerisinde buldu. Karı koca evde ölü bulundu Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Çoban çiftinin tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Çoban çiftinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.