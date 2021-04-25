Konya'nın Meram ilçesinde kısıtlama zamanı ekmek almak için gittiği fırının önünde polis memurunu gören çocuk, bir süre bekledikten sonra kendini fark ettirmeden ekmeği alıp evinin yolunu tuttu.

Koronavir4üs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, bazen gündelik işlerimize bile olumsuz etki yapabiliyor. Ancak habere konu olan küçük çocuk, bunu aşmak için elinden geleni yapıyor.

Konya'nın Meram ilçesinde bir ekmek fırınına, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ailesi tarafından gönderilen çocuk, kapıda polislerin olduğunu fark etti.

POLİSLER GİDENE KADAR BEKLEDİ

Ama ekmeği almaktan vazgeçmedi. Biraz zahmetli de olsa ekmeği almayı başardı.

O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Konya'da kısıtlama zamanı fırına giderken polisi gören çocuk-Video