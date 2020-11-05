Üretim yapan bir süt fabrikasında, bir şahsın kazanın içine girerek süt banyosu yaptığı anlar kamera kaydına alındı. Çekilen görüntüler, eğlence amaçlı kullanılan sosyal medya platformunda paylaşıldı.

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında, skandal görüntüler kaydedildi.

Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalışan Uğur Turgut isimli TikTok kullanıcısı, üretim merkezinin içerisinden bir görüntü yayınladı.

Süt fabrikasında çalışan bir şahsın, süt kazanına girerek banyo yaptığı anların kaydedildiği görüntüler, Uğur Turgut tarafından paylaşıldı.

SÜT KAZANINDA BANYO YAPTI

Kemal Sunal'ın Sakar Şakir isimli filminin bir sahnesinde 'Marmara Kamil' karakterinin replikleriyle yayınlanan görüntülerde, fabrika çalışanının kazana çıplak bir şekilde girdiği görüldü.

Konya'da süt fabrikasında kazanın içinde banyo yaptı VİDEO



TEPKİ GÖRDÜ

Süt kazanının içerisinde süt banyosu yapan şahsın görüntülerine, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı olaya ilişkin ilk açıklamalarında, "Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

SÜT TOPLAMA MERKEZİNDEN AÇIKLAMA

Benefit Hayvancılık'tan da açıklama geldi.

Süt toplama merkezinden yapılan açıklamada, "Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş ahdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

MERKEZİN FAALİYETİ DURDURULDU

Bakanlık'tan yapılan son açıklamada ise "Konya’daki süt fabrikası ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce derhal söz konusu iş yerine gidilerek resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde İş yerinin insan sağlığı ve güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlere el konuldu ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.