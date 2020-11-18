Konyalı mezar taşı ustasından dikkat çeken koronavirüs uyarısı

Virüsün yol açtığı ölüme dikkat çekmek için çakmak hediye eden usta, üzerine "Maske takmadığınız için teşekkür ederiz" ve "Sigara içtiğiniz için teşekkür ederiz" yazarak mesaj verdi.

Türkiye’de koronavirüs hasta sayılarının toplamda 417 bini, vefat sayısının ise 11 bini geçmesinin ardından yapılan uyarılar ilginç boyutlara taşındı.

Konya’da yaşayan bir mezar taşı ustası Alaattin Yılmaz, her yıl farklı şeyler yazarak müşterilerine hediye ettiği çakmakların üzerine bu yıl da pandemi nedeniyle ilginç cümleler yazdı.

Çakmaklara ‘Maske takmadığınız için teşekkür ederiz’ ve ‘Sigara içtiğiniz için teşekkür ederiz’ yazan ve müşterilerine hediye eden Alaattin Yılmaz, dükkanına maske takmadan gelenlerin maske takarak gittiğini söylüyor.

“BİZ MİLLETİ TEŞVİK EDİYORUZ”

İnsanların sigarayı bırakması ve maske takması için bu şekilde çakmaklara yazı yazdıklarını anlatan Alaattin Yılmaz, “Şaka amacıyla o yazıları yazdık. Hem milleti bilinçlendirelim hem de ‘sigara içmeyin, maske takın’ anlamında biraz korkutalım amaçlı bir reklam düşündük. Bu da arkadaşlarım arasında tutulunca, komik bir durum oldu. İstanbul’dan arayan oldu ‘abi sen gerçekten mezar taşçısı mısın’ diyerek çakmak yollamamı istedi, ‘yollayayım’ dedim ben de. ‘Niye yazdın’ dedi, ben de ‘maske takın sigara içmeyin’ dedim. Yani biz milleti teşvik ediyoruz aslında. Çakmağın altında özellikle mezar taşları yazıyor ya, o yüzden maske takmadığınız zaman direkt mezarlığa, takarsanız yaşıyorsunuz demek istiyoruz.” dedi.

“MASKESİZ GELENLERE ÇAKMAĞI VERDİĞİM ZAMAN MASKEYİ TAKIP GİDİYOR”

Maskelerini basma sebeplerinin reklam hem bilinçlendirme olduğunu anlatan Alaattin Yılmaz, “Milletimiz görsün diye o şekilde bir düşünce gerçekleştirdik. Zaten bu benim ilk değil, 3-5 senedir çakmak bastırıyorum. Maskeyi de bu sene ilave ettim. Mesela geçen sene ‘emniyet kemeri takmadığınız için teşekkür ederim’ yazdırmıştım. O da iyi oldu, çoğu takmaya başlamıştı yani. Maskesiz gelenler, ben bu çakmağı verdiğim zaman giderken maskeyi takıp gidiyor.” ifadelerini kullandı.