Koronavirüs salgınında Türkiye'nin günlük tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 996 kişi daha sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle bugün 17 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün de günlük korona tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan 46 bin test sonucu 982 yeni vaka tespit edildi. Tedavi altındaki 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat saysı 5 bin 691'e ulaştı.

HASTA SAYISI EN ÇOK ARTAN 5 ŞEHİR

Bakan Koca tabloyu, "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var." ifadeleriyle paylaştı.